Представниця Британії вважає, що Міжнародний суд ООН може розглядати позов України проти рф

Генеральна прокурорка Великої Британії Вікторія Прентіс сподівається, що Міжнародний суд ООН продовжить розглядати позов України до росії щодо Конвенції про запобігання геноциду по суті.

Як передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко, про це вона заявила на слуханнях у суді, де представники 32 країн, які вступили у справу на боці України, зачитували свої аргументи на користь українського позову.

«Якщо суд перейде, а ми дуже на це сподіваємося, до наступного етапу цього судового процесу, нам доведеться опрацьовувати аргументи (по суті справи) один за одним. І думаю, що деякі з них будуть досить новаторськими», — сказала Прентіс.

Вона зазначила, що Конвенція про геноцид — це важлива угода, яка зобовʼязує держави запобігати геноциду та карати за нього.

«Разом із 31 іншою державою, яка втрутилася, Велика Британія продемонструвала свою відданість належному тлумаченню та застосуванню положень цієї Конвенції», — додала прокурорка.

У виступі перед суддями Прентіс наголосила, що суд має юрисдикцію в цій справі. Частина її заяви стосувалася того, чи мала право росія почати повномасштабне вторгнення, посилаючись на захист людей Донбасу.

«Неможливо уявити, що держава, яка добросовісно виконує свої зобовʼязання щодо запобігання геноциду, може робити це шляхом агресії або інших міжнародних злочинів», — наголосила посадовиця.