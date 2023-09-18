Міжнародний суд ООН розпочав слухання за позовом України проти росії

У Гаазі в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти росії.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Україна доводить, що рф маніпулювала, коли аргументувала повномасштабне вторгнення тим, що хотіла захистити від геноциду людей на Донбасі.

26 лютого 2022 року Україна подала цей позов, а пізніше до нього приєдналися ще 33 країни (суд не визнав декларацію про інтервенцію від США, оскільки США мали застереження до однієї зі статей конвенції, тож суд розглядатиме інтервенції від 32 країн). Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20%, беруть участь у процесі.

Протягом двох тижнів суд слухатиме аргументи сторін. Українську делегацію очолює посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, а російську — Геннадій Кузьмін, посол з особливих доручень МЗС рф.

Слухання проходитимуть у два раунди — росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня. Це будуть слухання попередніх заперечень, висунутих росією.