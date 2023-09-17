Справа геноциду: Міжнародний суд ООН поновлює слухання за позовом України проти росії

Міжнародний суд ООН у Гаазі в понеділок, 18 вересня, поновлює слухання у позові України проти росії щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Про це пише Укрінформ із посиланням на свого кореспондента.

Слухання проходитимуть у два раунди — росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня. Це будуть слухання попередніх заперечень, висунутих росією.

Спір стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Україна просить суд притягнути росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».

До справи долучилися зі своїми інтервенціями 32 держави. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні. Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі.