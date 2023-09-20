Міжнародний суд ООН розпочав третій день слухань за позовом України проти росії

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав третій день слухань у позові України проти росії щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Сьогодні в суді виступатимуть 32 країни, які приєдналися до позову на боці України. Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі.

Країни виступають за французьким алфавітом. Першою виступала Німеччина (фр. Allemagne). Вони заявили, що для Німеччини особливо важливо брати участь у кейсі стосовно Конвенції про запобігання геноциду, враховуючи історію.