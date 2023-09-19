Делегація України переконана, що Міжнародний суд ООН має юрисдикцію для розгляду справи геноциду

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич сподівається, що за підсумками слухань, які відбуваються цього тижня, і після другого раунду усних слухань наступного тижня Міжнародний суд ООН у Гаазі перейде до слухання справи геноциду по суті.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

«Ми твердо переконані, що суд має юрисдикцію, оскільки самі звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про геноцид були і залишаються причинами, через які російська федерація здійснює своє брутальне повномасштабне вторгнення в Україну. Тож вважаємо, що сьогодні ми представили хорошу добірку як юридичних, так і фактичних матеріалів… І сподіваємось, що цей суд перейде до слухань справи по суті», — наголосив Кориневич.

Його запитали, чи буде Україна звертатися до Міжнародного суду ООН вже безпосередньо зі звинуваченнями, що росія здійснює в Україні геноцид. На це посол відповів так: для цього потрібно подивитися, як триває розслідування кримінального провадження, як їх розглядають національні суди і що про це скажуть міжнародні організації і Міжнародний кримінальний суд.

Антон Кориневич також додав, що якщо суд перейде до справи по суті і винесе рішення, це впливатиме на інші провадження в різних судах та інстанціях, що стосуються російського вторгнення в Україну та злочинів, які вона там скоює.