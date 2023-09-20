Рада проголосувала за негайне відкриття реєстру декларацій

Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування. Зміни передбачають негайне відкриття декларацій.

Результати голосування оприлюднив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За віддав голоси 341 нардеп, тобто конституційна більшість.

Ярослав Железняк / Telegram

Судячи з опублікованих парламентарями фото, проти голосував лише один народний депутат, не голосували 19.