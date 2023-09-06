Петиція із проханням до Зеленського ветувати закон про е-декларування набрала необхідну кількість підписів

Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт № 9534, який повертає електронне декларування, але залишає реєстр закритим на рік, набрала необхідну кількість голосів — 25 тисяч. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.
Автор петиції вимагає повернути проєкт закону до парламенту, щоб депутати зробили доступ до реєстру відкритим негайно. Петиція набрала необхідну кількість підписів за три години.
«Він [законопроєкт] нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства — відкрити дані про статки чиновників — він не виконав, лишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік. А отже, позбавили громадян і журналістів інструменту контролю за діями посадовців і головного запобіжника корупції під час війни», — ідеться в петиції.
- 5 вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування майна (законопроєкт № 9534) чиновникам і держслужбовцям, але відхилила ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр буде закритим ще рік — ніхто публічно не побачить статки службовців. Громадськість закликає президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити е-декларування вимагають партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу.
- Зеленський заявив, що доручив віцепремʼєр-міністру з питань європейської інтеграції Ользі Стефанішиній провести консультації щодо цього законопроєкту. Потім він отримає відповідь від Стефанішиної та ухвалить рішення — підписати чи ветувати закон.