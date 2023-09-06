Зеленський доручив провести консультації щодо е-декларування. Після них вирішить, що робити із законом

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепремʼєр-міністру з питань європейської інтеграції Ользі Стефанішиній провести консультації щодо законопроєкту про е-декларування.
Про це він заявив 6 вересня на спільній з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен пресконференції, цитує Укрінформ.
Зеленський отримає відповідь від Стефанішиної та ухвалить рішення — підписати закон або ветувати.
- 5 вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування майна чиновникам і держслужбовцям, але відхилила ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр буде закритим ще рік — ніхто публічно не побачить статки службовців. Громадськість закликає президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити е-декларування вимагають партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу.