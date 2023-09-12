Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування

Президент України Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.
Про це він повідомив 12 вересня.
«Заветував ухвалений Верховною Радою закон, в якому були обмеження щодо електронного декларування. Причину цього вето всі розуміють, декларації мають бути відкритими одразу — не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати», — заявив Зеленський.
Він додав, що треба, «бажано — швидко», проголосувати за правку про відкритий реєстр.
Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що у двадцятих числах вересня проголосують за потрібну правку.
- 5 вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування майна (законопроєкт № 9534) чиновникам і держслужбовцям, але відхилила ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр буде закритим ще рік — ніхто публічно не побачить статки службовців. Громадськість закликає президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити е-декларування вимагають партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу.
- Тоді Зеленський доручив віцепремʼєру Ользі Стефанішиній провести консультації з партнерами щодо цього законопроєкту. На основі цих консультацій він ухвалював рішення. Ветувати закон також просили громадські організації, а петиція за це набрала необхідні 25 тисяч голосів за майже 3 години.