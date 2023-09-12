Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування

Президент України Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.

Про це він повідомив 12 вересня.

«Заветував ухвалений Верховною Радою закон, в якому були обмеження щодо електронного декларування. Причину цього вето всі розуміють, декларації мають бути відкритими одразу — не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати», — заявив Зеленський.

Він додав, що треба, «бажано — швидко», проголосувати за правку про відкритий реєстр.

Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що у двадцятих числах вересня проголосують за потрібну правку.