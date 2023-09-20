Гелікоптер олігарха Жеваго передали ЗСУ

Заарештований у березні гелікоптер екснардепа та акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго передали одній з бойових частин ЗСУ.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Раніше цей вертоліт належав підконтрольній колишньому депутату юрособі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування в Україні.
- 28 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт.
- 10 січня 2023 року Костянтин Жеваго вніс мільйон євро застави та вийшов з-під варти із зобовʼязанням не полишати материкової частини Франції.
- Суд заарештував акції підприємств Костянтина Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості. Арештоване також майно інших компаній, які повʼязані з Жеваго: 14 майнових комплексів, 21 частка в майнових комплексах, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
- В Україні Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку «Фінанси та Кредит», від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним. У цій справі також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які повʼязані з Жеваго.