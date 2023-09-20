Гелікоптер олігарха Жеваго передали ЗСУ

Заарештований у березні гелікоптер екснардепа та акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго передали одній з бойових частин ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Раніше цей вертоліт належав підконтрольній колишньому депутату юрособі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування в Україні.

ДБР