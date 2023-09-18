Поліція розслідує смерть ексголови Херсонської області Геннадія Лагути

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті ексголови Херсонської області Геннадія Лагути. Справу розглядають як «умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією — «самогубство».
Про це повідомили «Бабелю» в пресслужбі поліції.
Тіло Лагути знайшли 16 вересня у Соломʼянському районі Києва. Розслідування триває.
Учора, 18 вересня, стало відомо, що помер колишній голова Херсонської області Геннадій Лагута. ОВА писала, що він «передчасно пішов з життя», але причин не зазначила. Місцеве видання «Мост» писало, що Лагута помер в одній з київських лікарень.
- Лагута обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації з жовтня 2021 року по липень 2022-го. На цій посаді він зустрів повномасштабне вторгнення. Зеленський звільнив його указом від 9 липня.
- У лютому 2023 року СБУ повідомила Лагуті про підозру за двома статтями — шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити.