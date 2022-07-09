Зеленський звільнив голову Херсонської області Геннадія Лагуту

Президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це йдеться у відповідному указі.
Лагуту звільнили на підставі поданої ним заяви. Обовʼязки голови Херсонської ОДА покладені на Дмитра Бутрія. Він є заступником голови ОДА та вже керував областю — із квітня по червень 2019 року.
- 28 червня Кабінет міністрів погодив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути.
- Наприкінці жовтня 2021 року Зеленський звільнив тодішнього голову Херсонської ОДА Сергія Козиря та призначив на його місце Геннадія Лагуту.