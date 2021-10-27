Зеленський змінив голову Херсонської ОДА. Крісло отримав Геннадій Лагута, який планував йти до Ради

Президент Володимир Зеленський указом № 552/2021 звільнив голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря та указом № 553/2021 призначив на його місце Геннадія Лагуту.
Обидва документи оприлюднено на сайті президента.
Козира звільнено з посади, оскільки його висунуто у 184-му виборчому окрузі від «Слуги народу» кандидатом у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради, призначених на 31 жовтня.
Керівник Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» Лагута, який потрапив до Херсонської облради у 2020 році, теж планував йти на проміжні вибори, але заявив, що знімає свою кандидатуру з урахуванням призначення на посаду голови ОДА.
«Я дякую президенту за довіру і прошу всіх виборців 184-го округу, які мене підтримували, проголосувати за Сергія Козиря. Він не підведе», — сказав Лагута.
- Вибори в округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область) відбудуться 31 жовтня 2021 року, оскільки нардепи від цих округів були позбавлені мандатів. Наприкінці січня 2021 року президент призначив нардепа від округу № 197 Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації, а нардеп Ігор Колихаєв переміг у другому турі виборів мера Херсону в листопаді 2020 року (округ № 184).
- Центральна виборча комісія затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками. ЦВК пронумерує кандидатів.