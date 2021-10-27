Зеленский сменил главу Херсонской ОГА. Кресло получил Геннадий Лагута, который планировал идти в Раду

Президент Владимир Зеленский указом № 552/2021 уволил главу Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря и указом № 553/2021 назначил на его место Геннадия Лагуту.
Оба документа обнародованы на сайте президента.
Козырь уволен с должности, поскольку он выдвинут в 184-м избирательном округе от «Слуги народа» кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 31 октября.
Руководитель Партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить» Лагута, который попал в Херсонский облсовет в 2020 году, тоже планировал идти на промежуточные выборы, но заявил, что снимает свою кандидатуру с учетом назначения на должность главы ОГА.
«Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет», — сказал Лагута.
- Выборы в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) состоятся 31 октября 2021 года, поскольку нардепов от этих округов лишили мандатов. В конце января 2021 года президент назначил нардепа от округа № 197 Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации, а нардеп Игорь Колыхаев победил во втором туре выборов мэра Херсона в ноябре 2020 года (округ № 184).
- В октябре Центральная избирательная комиссия утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками. ЦИК пронумерует кандидатов.