Зеленский сменил главу Херсонской ОГА. Кресло получил Геннадий Лагута, который планировал идти в Раду

Президент Владимир Зеленский указом № 552/2021 уволил главу Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря и указом № 553/2021 назначил на его место Геннадия Лагуту.

Оба документа обнародованы на сайте президента.

Козырь уволен с должности, поскольку он выдвинут в 184-м избирательном округе от «Слуги народа» кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 31 октября.

Руководитель Партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить» Лагута, который попал в Херсонский облсовет в 2020 году, тоже планировал идти на промежуточные выборы, но заявил, что снимает свою кандидатуру с учетом назначения на должность главы ОГА.

«Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет», — сказал Лагута.