СБУ оголосила про підозру ексочільнику Херсонської ОВА Геннадію Лагуті

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 року по липень 2022-го. Ідеться про Геннадія Лагуту.

Підозру оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Один з епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали в тимчасове безоплатне користування.

За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, бажаючи допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Утім, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто (зокрема продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд).

Далі посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому — керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а наступного дня той «перепродав» його своєму керівнику назад.

Наразі на транспортний засіб наклали арешт. Під час експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці.