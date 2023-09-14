У ЗСУ повідомили про вдалу атаку на два російських кораблі. Вони пошкоджені

Вдень 14 вересня Міноборони росії заявило про безуспішну атаку морського дрона на ракетний корабель «Самум» у Чорному морі. У відомстві відзвітували про знищення одного безпілотника.

Зранку 14 вересня в Міноборони також казали про атаку дронів. Їх було нібито пʼять — вони цілились у патрульний корабель «Сергей Котов», але їх «знищили».

Вже о 19:20 у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили про удар по двох російських кораблях проєкту 22160 типу «Василий Быков». Вони пошкоджені. Сталося це у південно-західній частині Чорного моря.

Проєкт 22160 — це патрульні кораблі (корвети). У росії їх на воді чотири — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» та «Сергей Котов». Саме про атаку на останній звітувало Міноборони росії.

Згодом очільник Мінцифри Михайло Федоров показав відео атаки морського дрона на російський корабель. З огляду на контури корабля — це корвет проєкту 22160. Можна припустити, що це саме кадри атаки на патрульний «Сергей Котов».