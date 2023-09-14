У ЗСУ повідомили про вдалу атаку на два російських кораблі. Вони пошкоджені

Вдень 14 вересня Міноборони росії заявило про безуспішну атаку морського дрона на ракетний корабель «Самум» у Чорному морі. У відомстві відзвітували про знищення одного безпілотника.
Зранку 14 вересня в Міноборони також казали про атаку дронів. Їх було нібито пʼять — вони цілились у патрульний корабель «Сергей Котов», але їх «знищили».
Вже о 19:20 у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили про удар по двох російських кораблях проєкту 22160 типу «Василий Быков». Вони пошкоджені. Сталося це у південно-західній частині Чорного моря.
Проєкт 22160 — це патрульні кораблі (корвети). У росії їх на воді чотири — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» та «Сергей Котов». Саме про атаку на останній звітувало Міноборони росії.
Згодом очільник Мінцифри Михайло Федоров показав відео атаки морського дрона на російський корабель. З огляду на контури корабля — це корвет проєкту 22160. Можна припустити, що це саме кадри атаки на патрульний «Сергей Котов».
- 1 серпня російське Міноборони повідомило про «безуспішну» атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту за 340 км від Севастополя, яку росіяни нібито відбили. Однак джерело «Бабеля» в секторі безпеки та оборони інформувало, що російські моряки одного з цих кораблів просили про евакуацію постраждалих, що протирічить заявам про «успішне відбиття» атаки дронів. Перехоплена розмова тут. На момент розмови йшлося щонайменше про одного загиблого і пʼятьох поранених.
- Серед атакованих були «Сергей Котов», «Василий Быков» та контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News і спостерігачів, возив із Сирії зброю. За це його капітану Олексію Терещенку в червні СБУ повідомила про підозру.
- Це не вперше, коли Міноборони росії звітує про успішне відбиття атаки дронів на військові кораблі, а потім зʼявляються підтвердження зворотного.
- 24 травня цього року два дрони підбили військовий корабель «Иван Хурс». Відео атаки зʼявилося наступного дня. На кадрах видно, що в атаці були задіяні морські дрони з так званого флоту безпілотників, на який збирали кошти через UNITED24. Такі дрони вже проводили атаки на російські кораблі Чорноморського флоту.