СБУ повідомила про підозру капітану російського цивільного судна, який привозив із Сирії зброю для росіян

Служба безпеки повідомила про підозру капітану російського вантажного судна Sparta IV Олексію Терещенку. Він допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії на тимчасово окуповані території України.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Під час розслідування встановили, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року суховантаж під керівництвом Терещенка нелегально переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази рф в сирійському порту Тартус.
Зокрема:
- два російські ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1»;
- 11 автомобілів «Урал-4320» з причепами;
- 200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню.
Потім цю техніку перекинули до тимчасово окупованого Криму. Армія рф мала використовувати її на південному фронті.
Терещенку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни). Йому загрожує до 15 років тюрми. Наразі фігурант перебуває в росії.
- У березні видання Naval News писало, що росія торговими кораблями провозить зброю через Босфор. За даними спостерігачів, російський контейнеровоз Sparta IV привіз до Сирії вантаж гуманітарної допомоги для потерпілих від землетрусу, а потім вивіз військовий вантаж із військово-морської бази рф, який мав вивантажити в Новоросійську.