Військові кораблі росії просять про евакуацію постраждалих після «успішного відбиття» атаки в Чорному морі

Вранці 1 серпня Міноборони росії повідомило про «безуспішну» атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту «Сергей Котов» і «Василий Быков». Напад стався за 340 км від Севастополя, і всі дрони були нібито знищені.

Російські «воєнкори» також розповсюдили інформацію, що серед атакованих був контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News і спостерігачів, возив із Сирії зброю. За це його капітану Олексію Терещенку в червні СБУ повідомила про підозру.

Джерело «Бабеля» в секторі безпеки та оборони повідомило, що зараз російські моряки одного з цих кораблів просять про евакуацію постраждалих, що протирічить заявам про «успішне відбиття» атаки дронів.

До евакуації задіяли гелікоптери Ка-29, яким наказано доставити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого воєнно-морського училища Севастополя.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів та береговими авіаційними службами рф передаються поточні координати місцезнаходження кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

На момент розмови йдеться щонайменше про одного загиблого і пʼятьох поранених, які потребують термінової евакуації. Також лунають слова про необхідність присутності під час евакуації санітарного автомобіля та прикордонника для «розмитнення», але чого саме — не уточнюється. Можна припустити, що це вантаж Sparta-IV.

Який саме корабель постраждав від атаки — невідомо.

Важливо, що росія називає контейнеровоз Sparta-IV цивільним, але джерело каже, що на судні встановлена крупнокаліберна зброя, а на борту є озброєні команди та кадрові військові, що є грубим порушенням міжнародного морського права. Фактично, корабель стає законною військовою ціллю.