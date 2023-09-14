Франція планує заборонити одноразові електронні цигарки

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що заборона одноразових електронних цигарок — це частина нового плану боротьби з курінням, зокрема серед дітей.

Про це пише BBC.

План має набути чинності до кінця року. Подібні заборони діють у Німеччині, Бельгії та Ірландії.

Одноразові електронні цигарки продаються в тютюнових магазинах у Франції за приблизно €9 – це менше, ніж коштує пачка з 20 звичайними цигарками. Якщо в електронній цигарці близько 600 затяжок, то це еквівалентно 40 звичайним.

Національна медична академія Франції описала «електронки» як особливо хитру пастку для дітей та підлітків.

Активісти звинувачують виробників в тому, що вони навмисно орієнтуються на підлітків, використовуючи яскраві кольори та різноманітні смаки, наприклад, фруктів, цукерок, шоколаду тощо.