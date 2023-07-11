Відтепер рекламувати й продавати електронні сигарети заборонено. Зміни до законодавства набули чинності

Сьогодні набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламувати електронні пристрої для куріння та продавати електронні сигарети, а також рідини до них з ароматичними й смаковими добавками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

До заборонених належать такі вироби:

тютюнові вироби з ароматичними добавками (енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які можуть вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну;

сигарети та тютюн для самокруток (зокрема, фільтр, папір чи капсула яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);

рідини з нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну).

Тепер заборонено також виробництво і продаж такої продукції, але залишки можна розпродавати ще протягом року. Штраф за продаж неповнолітнім становить 1 020 гривень, за повторне порушення — 10 200 гривень.