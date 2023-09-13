Місія NASA Juno зробила спільне фото Юпітеру з його супутником Іо

Місія NASA «Юнона» (Juno) завершувала свій 53-й близький проліт повз Юпітер і змогла зробили зображення планети разом з її супутником Іо.
Про це пише пресслужба NASA.
Космічний корабель захопив у кадр найбільш вулканічно активний світ у Сонячній системі — Іо. На ньому сотні вулканів, які регулярно вивергаються розплавленою лавою та сірчистими газами. Учені отримали нове зображення Іо вперше з 2007 року.
На момент, коли Juno робив фото, він перебував за понад 50 тисяч кілометрів від Іо і майже за 245 тисяч кілометрів від Юпітеру.
- У лютому 2023 року астрономи знайшли 12 нових супутників навколо Юпітеру. Тепер їх загалом 92.
- Два роки тому міжпланетна станція «Юнона» (Juno) передала на Землю знімки полярних циклонів, штормів і хмар газової планети, а також її «Місяця» — вулканічного супутника Іо.
- Раніше «Юнона» передала знімки південної півкулі Юпітеру та фото циклонів поблизу Південного полюса. На них видно хаотичний рух хмар між помаранчевою смугою та коричневою полярною областю.
- Улітку 2021 року апарат сфотографував супутник Юпітеру Ганімед.
- Космічний апарат «Юнона» вартістю $1,1 мільярда відправився до Юпітера у 2011 році для вивчення погодних умов, магнітного поля й атмосфери планети.