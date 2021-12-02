Станція «Юнона» зняла на Юпітері шторми, циклони і його вулканічний супутник Іо

Міжпланетна станція «Юнона» (Juno), яка займається вивченням системи Юпітера, передала на Землю знімки полярних циклонів, штормів та хмар газової планети, а також її «Місяця» — вулканічного супутника Іо.

Про це повідомляє Forbes.

Знімки були зроблені під час 38-го обльоту планети на відстані близько 4 200 кілометрів. На Землю апарат відправив знімки з відстані 780 мільйонів кілометрів.

Найчіткійше вийшли зображення штормів та циклонів, які апарат зробив у північній частині планети.

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Супутник Іо (найближчий до планети з чотирьох) детально сфотографувати не вдалося — було отримано чотири знімки.