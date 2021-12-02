Станція «Юнона» зняла на Юпітері шторми, циклони і його вулканічний супутник Іо

Міжпланетна станція «Юнона» (Juno), яка займається вивченням системи Юпітера, передала на Землю знімки полярних циклонів, штормів та хмар газової планети, а також її «Місяця» — вулканічного супутника Іо.
Про це повідомляє Forbes.
Знімки були зроблені під час 38-го обльоту планети на відстані близько 4 200 кілометрів. На Землю апарат відправив знімки з відстані 780 мільйонів кілометрів.
Найчіткійше вийшли зображення штормів та циклонів, які апарат зробив у північній частині планети.
Супутник Іо (найближчий до планети з чотирьох) детально сфотографувати не вдалося — було отримано чотири знімки.
- Раніше «Юнона» передала знімки південної півкулі Юпітера та фото циклонів поблизу південного полюса. На них видно хаотичний рух хмар між помаранчевою смугою та коричневою полярною областю.
- Влітку 2021 року апарат сфотографував супутник Юпітера Ганімед.
- Космічний апарат «Юнона» вартістю $1,1 мільярда відправився до Юпітера у 2011 році для вивчення погодних умов, магнітного поля і атмосфери планети.