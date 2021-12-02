Станция «Юнона» засняла на Юпитере штормы, циклоны и его вулканический спутник Ио

Межпланетная станция «Юнона» (Juno), которая занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю снимки полярных циклонов, штормов и облаков газовой планеты, а также ее «Луны» — вулканического спутника Ио.
Об этом сообщает Forbes.
Снимки были сделаны во время 38-го облета планеты на расстоянии около 4 200 километров. На Землю аппарат отправил снимки с расстояния 780 миллионов км.
Четче всего получились изображения штормов и циклонов, которые аппарат сделал в северной части планеты.
Спутник Ио (самый близкий к планете из четырех) детально отфотографировать не удалось — было получено четыре снимка.
- Ранее «Юнона» передала снимки южного полушария Юпитера и фото циклонов вблизи южного полюса. На них видны хаотичное движение облаков между оранжевой полосой и коричневой полярной областью.
- Летом 2021 года аппарат сфотографировал спутник Юпитера Ганимед.
- Космический аппарат «Юнона» стоимостью $1,1 миллиарда отправился к Юпитеру в 2011 году для изучения погодных условий, магнитного поля и атмосферы планеты.