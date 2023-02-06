Астрономи знайшли 12 нових супутників навколо Юпітеру. Тепер їх загалом 92

Астрономи виявили 12 нових супутників навколо Юпітеру. Тепер їх 92 — це більше, ніж у будь-якої іншої планети в Сонячній системі.

Про це пише Phys.org.

Супутники знайшли за допомогою телескопів на Гаваях і в Чилі в 2021 і 2022 роках. Подальші дослідження підтвердили їхні орбіти. За словами Скотта Шеппарда з Інституту Карнегі, який брав участь у дослідженні, розмір нових супутників коливається від 1 до 3 кілометрів. Нові супутники Юпітеру ще не мають назв. Шеппард сказав, що лише половина з них достатньо велика — принаймні 1,5 км — щоб дати їм назву.

У квітні Європейське космічне агентство планує відправити космічний корабель до Юпітеру для вивчення планети та деяких з її найбільших крижаних супутників. А наступного року NASA запустить Europa Clipper для дослідження однойменного супутника Юпітеру, під крижаною поверхнею якого може бути океан.

За словами Шеппарда, більшість супутників Юпітеру і Сатурну досить маленькі. Науковці вважають, що вони є фрагментами більших супутників, які зіткнулися один з одним або з кометами чи астероїдами. Те саме, імовірно, відбувається навколо Урану та Нептуну, але вони настільки далеко від Землі, що за ними складно вести спостереження.

Зокрема, Сатурн має 83 підтверджених супутники, Уран — 27, Нептун — 14, Марс — два і Земля один. У Венери і Меркурія супутників немає.