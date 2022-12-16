Космічний зонд Juno сфотографував потоки лави на одному зі супутників Юпітеру

Космічний зонд NASA Juno зробив інфрачервоне зображення супутника Юпітеру Іо з відстані 80 467 кілометрів.

Зображення зроблене 5 липня, але опублікували його тільки зараз. На фото можна побачити форми лавових потоків і лавових озер у вигляді яскраво-червоних плям.

NASA

Агентство NASA виявило, що на Іо розташовані сотні вулканів. Найбільше вулканічних плям помітили в полярному регіоні планети.

Космічний зонд Juno обертається навколо Юпітеру з 2016 року. Після вивчення газового гіганта Juno пролетів біля супутника Юпітеру Ганімеда в 2021 році. На початку 2022 року він пролетів поблизу супутника Європи.

Планується, що 15 грудня космічний корабель знову дослідить Іо, який, за інформацією НАСА, є найбільш вулканічним місцем у Сонячній системі. Це перший із дев’яти прольотів, які Juno має виконати протягом наступних півтора року.