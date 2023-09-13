Командувач Повітряних сил: Удару по Севастополі завдала українська авіація

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по тимчасово окупованому Севастополю в ніч проти 13 вересня завдала українська авіація. Він також натякнув на роботу ракет Storm Shadow, зазначивши, що росіян після удару по Севастополю досі «штормить».
Олещук подякував українським льотчикам за «прекрасну бойову роботу». «Далі буде», — наголосив він.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» підтвердив, що внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе в Севастополі було пошкоджено два судна. Ідеться про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ».
- Окупанти ретельно розосереджують свої кораблі в акваторії Чорного моря, оскільки бояться ударів українських водних дронів. Водночас в окупантів зберігається практика застосування ракетоносіїв безпосередньо з бухт базування.
- Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили у війні 19 кораблів і катерів, включно з флагманом Чорноморського флоту росії ракетним крейсером «Москва». Його ЗСУ підбили 13 квітня 2022 року українськими ракетами «Нептун». Унаслідок цього крейсер затонув.