Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників

Українська компанія «Антонов» диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків і посилює виробництво дронів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на закриту презентацію «Укроборонпрому».

Новий центр «Антонов» пропонує експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів дронів і розробку стандартів компонентів. Загалом у центру 26 функцій. Також Україні у виробництві безпілотників дальньої дії, аби завдавати ударів углиб території росії, допоможе досвід «Антонова» в галузі вантажних літаків.

Раніше «Антонов» проєктував і виробляв безпілотники, зокрема модель «Горлиця», але вантажні літаки давно були основним напрямом діяльності підприємства. Хоча виробництво вантажних літаків продовжуватиметься, новий центр безпілотних літальних апаратів тепер може краще задовольняти військові потреби України та дати інженерам «Антонова» більше роботи.