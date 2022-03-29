Гендиректора «Антонова» Сергія Бичкова відсторонили. Капітан «Мрії» казав, що літак знищили через бездіяльність керівництва

«Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

Як повідомляє пресслужба «Укроборонпрому», генеральний директор концерну Юрій Гусєв надіслав «відповідні звернення до правоохоронних органів» і концерн усіляко сприяє Службі безпеки України «у зʼясуванні обставин можливих порушень».

Там не уточнили, про які оприлюднені факти йдеться.