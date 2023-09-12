Австралія заборонила вирубувати ліс — хоче зберегти «житло» для коал

У найбільш заселеному штаті Австралії Новий Південний Уельс уряд заборонив вирубувати ліси. Таким чином хочуть зберегти середовище існування коал, які перебувають під загрозою вимирання.
Про це пише AFP.
У штаті розташовані 106 «центрів коал» — там буде головна частина Національного парку «Великих Коал» площею 315 тисяч гектарів, який має врятувати сумчастих.
У Раді охорони природи Австралії назвали рішення уряду «історичним кроком вперед» і «шансом змінити цю трагедію».
- В Австралії вчені вакцинують диких коал від хламідіозу під час масштабного польового випробування в Новому Південному Уельсі. Вони хочуть перевірити, чи допоможе вакцина вберегти тварин від безпліддя і вимирання.
- Минулого року Австралія внесла коал до переліку тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Через це країна вирішила протягом наступних чотирьох років витратити рекордні $35 мільйонів, щоб посилити захист коал і відновити їх популяцію.
- У 2021 році розслідування в Новому Південному Уельсі показало, що коали вимруть там до 2050 року, якщо не вжити термінових заходів. За оцінками науковців, лісові пожежі 2019—2020 років убили пʼять тисяч коал і торкнулися 24% місць проживання тільки в Новому Південному Уельсі. Найбільша в Австралії група зі збереження коал каже, що зараз у дикій природі залишилося лише 50 тисяч тварин. Учені попереджають, що зміна клімату посилить лісові пожежі та посуху і знизить якість раціону тварин — листя евкаліпту.
- Австралійський фонд захисту коал у вересні 2021 року заявив, що з 2018 року близько 30% австралійських коал загинули через лісові пожежі, посуху і розчищення земель. До того ж популяції коал в Австралії загрожує недавнє поширення хламідіозу — це захворювання передається статевим шляхом і може спричинити сліпоту та кісти в репродуктивних шляхах тварини, що може призвести до безпліддя або навіть смерті.