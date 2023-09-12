Австралія заборонила вирубувати ліс — хоче зберегти «житло» для коал

У найбільш заселеному штаті Австралії Новий Південний Уельс уряд заборонив вирубувати ліси. Таким чином хочуть зберегти середовище існування коал, які перебувають під загрозою вимирання.

Про це пише AFP.

У штаті розташовані 106 «центрів коал» — там буде головна частина Національного парку «Великих Коал» площею 315 тисяч гектарів, який має врятувати сумчастих.