Австралія внесла коал до переліку тварин, що перебувають під загрозою зникнення

Австралія у більшій частині свого східного узбережжя внесла коал до списку видів тварин, що зникають. Про відповідне рішення уряд оголосив у пʼятницю, 11 лютого.

Федеральний уряд заявив, що в особливому статусі коали будуть у штатах Квінсленд та Новий Південний Уельс, а також на Австралійській столичній території (ACT). До цього тварини були у цих штатах у статусі «вразливих». Уряд «наполегливо рекомендував» робити більше для захисту коал.

Те, що коали потрапили до цього списку, означає, що відтепер дії, спрямовані на їхню охорону, будуть пріоритетним. Посадовці вже розробляють план відновлення їх середовища для проживання, і заявки на освоєння земель тепер будуть оцінювати і на предмет впливу на коал.

Цей крок іде слідом за рішенням Австралії протягом наступних чотирьох років витратити рекордні $35 мільйонів, щоб посилити захист коал і відновити їх популяцію.

У 2021 році розслідування в Новому Південному Уельсі показало, що коали вимруть там до 2050 року, якщо не вжити термінових заходів. За оцінками науковців, лісові пожежі 2019-2020 років убили 5 тисяч коал і торкнулися 24% місць проживання тільки в Новому Південному Уельсі. Найбільша в Австралії група зі збереження коал каже, що зараз у дикій природі залишилося лише 50 тисяч тварин. Вчені попереджають, що зміна клімату також посилить лісові пожежі та посуху та знизить якість раціону тварин — листя евкаліпту.

Австралійський фонд захисту коал у вересні 2021 року заявив, що з 2018 року близько 30% австралійських коал загинули через лісові пожежі, посуху та розчищення земель. До того ж популяції коал в Австралії загрожує недавнє поширення хламідіозу — це захворювання, що передається статевим шляхом та може спричинити сліпоту та кісти в репродуктивних шляхах тварини, що може призвести до безпліддя або навіть смерті. Наразі вчені вже випробовують вакцини проти хламідіозу для захисту тварин.