Австралия внесла коал в список животных, которые находятся под угрозой исчезновения

Австралия в большей части своего восточного побережья внесла коал в список исчезающих видов животных. О соответствующем решении правительство объявило в пятницу, 11 февраля.

Федеральное правительство заявило, что в особом статусе коалы будут в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, а также на Австралийской столичной территории (ACT). До этого животные были в этих штатах в статусе «уязвимых». Правительство «упорно рекомендовало» делать больше для защиты коал.

То, что коалы попали в этот список, означает, что теперь действия, направленные на их охрану, будут приоритетными. Чиновники уже разрабатывают план восстановления их среды для проживания, и заявки на освоение земель теперь будут оценивать и на предмет воздействия на коал.

Этот шаг следует вслед за решением Австралии в течение следующих четырех лет потратить рекордные $35 миллионов, чтобы усилить защиту коал и восстановить их популяцию.

В 2021 году расследование в Новом Южном Уэльсе показало, что коалы вымрут там до 2050 года, если не принять срочные меры. По оценкам ученых, лесные пожары 2019-2020 годов убили 5 тысяч коал и затронули 24% мест проживания только в Новом Южном Уэльсе. Самая большая в Австралии группа по сохранению коал говорит, что сейчас в дикой природе осталось всего 50 тысяч животных. Ученые предупреждают, что изменение климата также усугубит лесные пожары и засуху и снизит качество рациона животных — листья эвкалипта.

Австралийский фонд защиты коал в сентябре 2021 года заявил, что с 2018 года около 30% австралийских коал погибли из-за лесных пожаров, засухи и расчистки земель. Кроме того, популяции коал в Австралии угрожает недавнее распространение хламидиоза — это заболевание передается половым путем и может вызвать слепоту и кисты в репродуктивных путях животного, что может привести к бесплодию или даже смерти. Ученые уже испытывают вакцины против хламидиоза для защиты животных.