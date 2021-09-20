Австралийский фонд: Численность коал за три года сократилась на 30%

Австралийский фонд коал, который отслеживает их численность уже около 10 лет, заявил, что за три года (с 2018) их численность сократилась на 30%.

Об этом говорится в заявлении организации, которое обнародовали в понедельник, 20 сентября.

Ученые предупреждают, что коалы могут исчезнуть, если в дикой природе их останется всего 30 тысяч особей. По последним оценкам, в Австралии обитает от 32 до 58 тысяч коал — в 2018 году их было от 46 до 82 тысяч.

Численность пушистого сумчатого резко упала на каждой территории Австралии, тенденций к увеличению их популяции нет. Цифры показывают, что коала вымерла на 47 территориях, и только в Майо насчитывается более 5 тысяч коал. Есть некоторые регионы, где их вообще 5—10 особей.

Профессор экологии Университета Флиндерса Кори Брэдшоу сказал, что ситуация для этого вида ужасная: «Когда они вымрут — это предмет споров, но вопрос о том, что они вымрут, больше не обсуждается». Сейчас, согласно австралийскому законодательству, коалы находятся в перечне «уязвимых».