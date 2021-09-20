Австралійський фонд: Чисельність коал за три роки скоротилася на 30%

Австралійський фонд коал, який відстежує їх чисельність вже протягом близько 10 років, заявив, що за три роки (з 2018) їх чисельність скоротилася на 30%.

Про це йдеться у заяві організації, яку оприлюднили у понеділок, 20 вересня.

Науковці попереджають, що коали можуть зникнути, якщо у дикій природі їх залишиться всього 30 тисяч особин. За останніми оцінками, в Австралії мешкає від 32 до 58 тисяч коал — у 2018 році їх було від 46 до 82 тисяч.

Чисельність пухнастого сумчастого різко впала на кожній території Австралії, тенденцій до збільшення їх популяції немає. Цифри показують, що коала вимерла на 47 територіях, і тільки у Майо налічується понад 5 тисяч коал. Є деякі регіони, де їх взагалі 5—10 особин.

Професор екології Університету Фліндерса Корі Бредшоу сказав, що ситуація для цього виду жахлива: «Коли вони вимруть — це предмет суперечок, але питання про те, що вони вимруть, більше не обговорюється». Наразі, відповідно до австралійського законодавства, коали перебувають у переліку «вразливих».