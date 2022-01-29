Австралия потратит на защиту коал рекордные $35 миллионов

Австралия в течение следующих четырех лет потратит рекордные $35 миллионов, чтобы усилить защиту коал и восстановить их популяцию.

Об этом 29 января сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

«Коалы — одни из самых любимых и известных символов Австралии как здесь, дома, так и во всем мире, и мы стремимся защищать их для будущих поколений», — отметил премьер.

За эти средства будут восстанавливать окружающую среду для коал, повышать осведомленность людей об их популяции, поддерживать обучение по обращению и уходу за коалами и изучать их здоровье.

С учетом этих $35 миллионов Австралия с 2019 года потратила на защиту коал $52 миллиона.

Австралийский фонд защиты коал в сентябре 2021 года заявил, что с 2018 года около 30% австралийских коал погибли из-за лесных пожаров, засухи и расчистки земель. Кроме того, популяции коал в Австралии угрожает недавнее распространение хламидиоза — это заболевание передается половым путем и может вызвать слепоту и кисты в репродуктивных путях животного, что может привести к бесплодию или даже смерти. Ученые уже испытывают вакцины против хламидиоза для защиты животных.

Коала занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как «уязвимая». В дикой природе живет от 100 тысяч до полумиллиона коал, но Австралийский фонд коал говорит, что это число приближается к 58 тысячам.