Австралія вакцинує коал від хламідіозу. Так учені хочуть врятувати тварин від вимирання

В Австралії вчені вакцинують диких коал від хламідіозу під час масштабного польового випробування в Новому Південному Уельсі. Вони хочуть перевірити, чи допоможе вакцина вберегти тварин від безпліддя та вимирання.
Про це пише Associated Press.
Хламідіоз поширений серед коал, через що вони втрачають здатність шукати їжу, тікати від хижаків, стають безплідними й навіть помирають. У 2008 році 10% досліджених тварин були інфіковані хламідіями. Нині цей показник становить 80%.
Австралійські вчені намагаються зрозуміти вплив вакцинації на популяцію диких коал, щоб «оцінити, який відсоток тварин нам потрібно вакцинувати, аби істотно зменшити захворюваність», каже мікробіолог з Університету Саншайн-Кост Семюель Філліпс.
Коал обережно відловлюють, вводять анестезію та інʼєкції вакцини, а потім наглядають за ними протягом доби, щоб підтвердити відсутність несподіваних побічних ефектів. Вакцинованим коалам роблять рожеву позначку на спині, аби їх не спіймали двічі. Очікується, що випробування триватиме три місяці і тоді будуть оприлюднені результати.
- Минулого року Австралія внесла коал до переліку тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Через це країна вирішила протягом наступних чотирьох років витратити рекордні $35 мільйонів, щоб посилити захист коал і відновити їх популяцію.
- У 2021 році розслідування в Новому Південному Уельсі показало, що коали вимруть там до 2050 року, якщо не вжити термінових заходів. За оцінками науковців, лісові пожежі 2019—2020 років убили пʼять тисяч коал і торкнулися 24% місць проживання тільки в Новому Південному Уельсі. Найбільша в Австралії група зі збереження коал каже, що зараз у дикій природі залишилося лише 50 тисяч тварин. Учені попереджають, що зміна клімату посилить лісові пожежі та посуху і знизить якість раціону тварин — листя евкаліпту.
- Австралійський фонд захисту коал у вересні 2021 року заявив, що з 2018 року близько 30% австралійських коал загинули через лісові пожежі, посуху та розчищення земель. До того ж популяції коал в Австралії загрожує недавнє поширення хламідіозу — це захворювання передається статевим шляхом та може спричинити сліпоту та кісти в репродуктивних шляхах тварини, що може призвести до безпліддя або навіть смерті.