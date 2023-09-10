Президент Бразилії заявив, що не арештує путіна, якщо той приїде на саміт G20 до цієї країни

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва в інтервʼю Firstpost заявив, що путіна не арештують, якщо той приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро в 2024 році.
«Вірю, що путін може легко поїхати до Бразилії. Якщо я буду президентом Бразилії і він приїде до Бразилії, його в жодному разі не заарештують», — сказав він.
На цьогорічний саміт G20, який відбувається в Індії 9–10 вересня, путін не поїхав.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії. Наразі путін має офіційний статус підозрюваного, зазначили в Офісі генпрокурора України.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи рішення МКС, заявив, що у Кремлі «сам підхід до питання вважають обурливим і неприйнятним». Однак головний прокурор МКС Карім Хан 17 березня заявляв, що путін постане перед судом попри аргументи Москви, що на росію не поширюються рішення Міжнародного кримінального суду.
- ПАР запрошувала путіна на 15-й економічний саміт БРІКС у серпні. Ця країна ратифікувала Римський статут і мала б заарештувати путіна у разі його приїзду, проте президент ПАР Сіріл Рамафоса протягом кількох місяців намагався знайти можливе рішення. ЗМІ писали, що країна вела переговори з росіянами про те, щоб путін брав участь у саміті за допомогою Zoom, щоб уникнути потреби арешту.
- 19 липня сайт президента ПАР повідомив, що Путіна на саміті БРІКС у ПАР замінить глава МЗС рф Сергій Лавров.