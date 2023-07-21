Уряд ПАР таки звернувся до суду по ордер на арешт путіна

Уряд Південно-Африканської Республіки офіційно звернувся до суду по ордер на арешт путіна в разі, якщо той прибуде в країну.

Про це повідомляє головна опозиційна партія ПАР «Демократичний альянс».

«Національний директор Державної прокуратури ПАР 17 липня 2023 року отримав офіційний запит від Міністерства юстиції та конституційного розвитку щодо видачі ордера на арешт путіна», — ідеться в повідомленні.

Мінʼюст країни ще в травні отримав документи про ордер МКС і, як визнав у заяві для суду, мав одразу ж направити їх Батохі, але натомість вирішив ініціювати процедуру консультацій із судом у Гаазі.

Тоді південноафриканські та російські посадовці публічно заявляли, що путін може приїхати на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки, попри ордер МКС (а ПАР є учасницею суду і зобовʼязана його виконувати).