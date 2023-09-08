ЄС увів санкції проти шістьох людей у Криму, які порушили права українського журналіста Єсипенка

Європейський Союз запровадив санкції проти шістьох людей у Криму, які порушили права українського журналіста Владислава Єсипенка.

Про це пише пресслужба ЄС.

До санкційного списку внесли:

заступницю прокурора окупаційного Сімферопольського районного суду Олену Подольную і суддю того ж суду Длявера Бєрбєрова;

співробітника ФСБ Дениса Коровіна і слідчого ФСБ Віталія Власова;

суддю окупаційного Верховного суду Криму Віктора Крапка;

прокурора окупаційної Прокуратури Криму Анастасію Супрягу.

Російська ФСБ затримала Єсипенка у Криму 16 березня 2021 року. Його підозрюють у підготовці терактів — нібито в нього знайшли вибухівку і він збирав інформацію в інтересах спецслужб України. У лютому 2022 року російський окупаційний суд у Криму засудив журналіста «Радіо Свободи» Єсипенка до шести років увʼязнення.

Служба зовнішньої розвідки України назвала затримання Єсипенка пропагандистською акцією напередодні річниці окупації півострова. МЗС України вимагає від росії звільнити журналіста.