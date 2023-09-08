Литва передала 1,5 мільйона боєприпасів для України

У новому пакеті військової допомоги Литва передала Силам оборони України 1,5 мільйона боєприпасів.

Про це пише пресслужба Міноборони Литви.

Також незабаром в Україну прибудуть ракетні комплекси NASAMS та інше обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення рф Литва передала Україні військової допомоги на €500 мільйонів. На 2024—2026 роки Вільнюс виділив €200 мільйонів на військову підтримку України. Загалом Литва надала допомоги на понад мільярд євро, або 1,2% ВВП країни.