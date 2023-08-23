У вересні Україна отримає від Литви зенітно-ракетні комплекси NASAMS

Президент Литви Ґітанас Науседа під час візиту в Україну заявив, що його країна передасть українським Силам оборони зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Це відбудеться у вересні. Про яку кількість ідеться, наразі невідомо.

«Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги», — написав він.