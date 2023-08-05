Литва передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS

Литва незабаром передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS, антидронове обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення.

Про це повідомляється на сайті Міноборони країни.

У відомстві зазначили, що цього року вже передали Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L70 із боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів.

Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє гроші міжнародним фондам підтримки України.