Литва оголосила про нову військову допомогу Україні на €41 мільйон

З нагоди Дня Незалежності України Литва оголосила про новий пакет військової допомоги на €41 мільйон.

Про це пише Міністерство національної оборони Литви.

У пакет увійшли боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидрони тощо.

«Литва продовжує безперервну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-гу річницю своєї незалежності. Загальна сума військової підтримки України з початку війни вже перевищила пів мільярда євро», — заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Цього року Литва вже передала Україні, зокрема, вертольоти Мі-8, зенітні установки L70 із боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів.