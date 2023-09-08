САП і НАБУ заарештували активи Коломойського у справі про ПриватБанк

Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заарештували активи колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського на 48 годин. Його підозрюють у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень коштів банку.

Про це пише пресслужба САП.

Ідеться про тисячу обʼєктів нерухомості, понад 1,6 тисячі машин і суден, а також про частки в компаніях на понад 3 мільярди гривень.

Спеціальна антикорупційна прокуратура

САП і НАБУ направили клопотання про арешт до Вищого антикорупційного суду.