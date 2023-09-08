Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей

Україні вдалося повернути ще 9 українських дітей, яких незаконно утримувала росія, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
«Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування», — наголосив Лубінець.
Двоє дітей довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях, і тепер їх вдалося повернути батькам. Окрім того, до України повернули хлопця, якого росіяни звинуватили в підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.
«Він пройшов усі кола пекла, зокрема й фільтрацію. Але тепер він із мамою, в Україні», — додав омбудсман.
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