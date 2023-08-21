Із Купʼянського району Харківщини вже евакуювали майже 600 людей

Із Купʼянського району Харківської області, який росія постійно обстрілює, уже евакуювали майже 600 людей, серед яких 153 дитини.

Про це 21 серпня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Обовʼязкова евакуація з Купʼянського району триває.