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Із Купʼянського району Харківщини вже евакуювали майже 600 людей

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Із Купʼянського району Харківщини вже евакуювали майже 600 людей

Наслідки обстрілу Купʼянська, 20 серпня 2023 рік.

Telegram / Олег Синєгубов

Із Купʼянського району Харківської області, який росія постійно обстрілює, уже евакуювали майже 600 людей, серед яких 153 дитини.

Про це 21 серпня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Обовʼязкова евакуація з Купʼянського району триває.

  • 10 серпня в Купʼянській громаді через постійні обстріли оголосили обовʼязкову евакуацію населення. Ідеться про жителів Купʼянськ-Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), Ківшарівки та Купʼянська-Вузлового. Також у районі обовʼязкова евакуація стосується жителів Дворічанської, Петропавлівської, частково Кіндрашівської та Курилівської громад.