У Купʼянській громаді на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію

У Купʼянській громаді на Харківщині, враховуючи постійні обстріли, оголосили обовʼязкову евакуацію населення.
Про це повідомила Купʼянська міська військова адміністрація.
Начальник Купʼянської МВА Андрій Конашевич підписав указ про обовʼязкову евакуацію населення з території деокупованої громади у безпечні регіони України. Ідеться про жителів Купʼянська, Заоскілля, Ківшарівки та Купʼянська-Вузлового.
Також у районі обовʼязкова евакуація стосується жителів Дворічанської, Петропавлівської, частково Кіндрашівської та Курилівської громад.
У ніч на 10 серпня російські окупаційні війська скинули на Купʼянськ керовану авіабомбу ФАБ-250 — зруйновано будівлю міськради.
- Російські війська вторглися на територію Харківської області з початку повномасштабної війни — 24 лютого 2022 року, але обласний центр захопити не змогли. Нині під окупацією залишаються 29 населених пунктів області. Окупанти досі періодично обстрілюють Харків і регулярно — прикордонні населені пункти області.