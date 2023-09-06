Україна і США вважають розвиток зернового коридору на Дунаї найперспективнішим

Київ і Вашингтон вважають експорт зерна Дунайським коридором найбільш перспективним варіантом.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба на конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, передає Укрінформ.

За словами міністра, позиції України та США щодо експорту зерна «абсолютно збігаються». Тому країни будуть розвивати коридор на Дунаї.