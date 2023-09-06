WSJ: Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone

У Китаї посадовцям центрального уряду заборонили використовувати iPhone.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними джерел, урядовці вже місяцями дотримуються неписаного правила уникати iPhone. Це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok.

Зокрема, під обмеження Вашингтону підпадають китайські Huawei і ZTE. Торік адміністрація Байдена заборонила схвалювати нове телекомунікаційне обладнання від обох компаній.

Заборона iPhone для китайських чиновників може негативно вплинути на Apple, адже від Китаю компанія отримує близько 19% доходу.