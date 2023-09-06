WSJ: Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone

У Китаї посадовцям центрального уряду заборонили використовувати iPhone.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
За даними джерел, урядовці вже місяцями дотримуються неписаного правила уникати iPhone. Це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok.
Зокрема, під обмеження Вашингтону підпадають китайські Huawei і ZTE. Торік адміністрація Байдена заборонила схвалювати нове телекомунікаційне обладнання від обох компаній.
Заборона iPhone для китайських чиновників може негативно вплинути на Apple, адже від Китаю компанія отримує близько 19% доходу.
- Кілька місяців тому медіа писали, що Apple домовляється про виробництво MacBook у Таїланді, щоб перенести потужності з Китаю.
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітників НАТО теж зобовʼязали видалити застосунок з робочих пристроїв.