Медіа: Apple домовляється про виробництво MacBook у Таїланді, щоб перенести потужності з Китаю

Компанія Apple веде переговори з постачальниками щодо виробництва MacBook у Таїланді. Таким чином техногігант хоче розширити свої виробничі потужності за межами Китаю.

Про це пише Reuters із посиланням на газету Nikkei.

Джерела видання повідомляють, що постачальники, які беруть участь у цих переговорах, мають виробничі комплекси в Таїланді для інших клієнтів та обговорюють можливе виробництво компонентів і модулів для MacBook. Уже понад рік Apple масово виробляє свої «розумні»годинники в Таїланді.

Apple та її ключові постачальники переносять виробництво з Китаю, бо торік жорсткі обмеження щодо COVID-19 змусили зупинитися найбільший у країні завод iPhone Foxconn. Також у компанії хочуть уникнути удару по своєму бізнесу через напруженість між Пекіном і Вашингтоном.

Видання Bloomberg писало, що Apple утричі збільшила виробництво iPhone в Індії — за останній фінансовий рік там випустили смартфонів на понад $7 мільярдів. Зараз Apple виробляє майже 7% своїх iPhone в Індії, у 2021 році цей показник становив 1%.