У США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE

Уряд США заборонив продаж нового телекомунікаційного обладнання від китайських виробників Huawei та ZTE, оскільки воно загрожує національній безпеці країни.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, Федеральна комісія зі зв’язку США заборонила продаж або імпорт обладнання для відеоспостереження компаній Dahua Technology Co., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd і Hytera Communications Corp Ltd.

«Ці нові правила є важливою частиною наших постійних дій щодо захисту американського народу від загроз у національній безпеці, повʼязаних із телекомунікаціями», — заявила голова Федеральної комісії звʼязку Джессіка Розенворселі.